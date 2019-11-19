شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط بيعية بالأسهم.. و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» يتصدران التداولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تواصلت الضغوط البيعية في أسواق الأسهم المحلية بجلسة أمس، والتي شهدت عمليات تسييل أجنبية، في ظل تباين توجهات المحافظ الاستثمارية في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر سوق دبي 0.86%، و«أبوظبي» 0.27%، مع ملاحظة اجتذاب «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول» السيولة الأكبر في السوقين، وأغلقا مستقرين.

وتواصل تركيز الأجانب (غير العرب) في الشراء على سهم «دانة غاز»، بشكل رئيسي، إضافة إلى استهدافهم «العربية للطيران»، و«دبي الإسلامي»، و«أرابتك»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أرامكس»، و«أدنوك للتوزيع»، و«إعمار العقارية».

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 380 مليون درهم، منها 240.23 مليون درهم في دبي، و139.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 251.67 مليون سهم، توزعت بواقع 202.8 مليون سهم في دبي، و48.87 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 37 شركة، وجاء ذلك من خلال 5538 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.86%، عند مستوى 2682.11 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والنقل والاستثمار. وهبط قطاع العقار 1% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.49%، و«أرابتك» 10%، و«داماك» 4.79%، و«ديار» 3.38%، واستقر «الاتحاد العقارية» عند 0.305 درهم، علماً بأن السهم شهد صفقة كبيرة مباشرة خلال جلسة خاصة بنحو 100 مليون سهم، بسعر 0.35 درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 35 مليون درهم.

ونزل قطاع البنوك 0.95%، بعد نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.63%، في وقت استقر فيه «دبي الإسلامي» دون تغيير.

وتراجع قطاع النقل 0.6%، نتيجة تراجع «أرامكس» 1.74%، و«الخليج للملاحة» 1.67%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.73%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.23%، نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.79%، و«سوق دبي المالي» 2.82%، و«شعاع كابيتال» 0.63%.

من جانبه، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.27%، إلى مستوى 5046.91 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم شركات البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

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وهبط قطاع البنوك 0.2%، بعد هبوط «أبوظبي التجاري» 0.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.38%، وذلك مع استقرار «أبوظبي الأول».

ونزل قطاع الاتصالات 0.73%، إثر نزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 0.21%، بعد نزول «دانة غاز» 0.56%، وفي مقابل ارتفاع «طاقة» 0.83%، واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وبالعكس، ارتفع قطاع العقار 0.5%، مع ارتفاع «الدار»، و «رأس الخيمة العقارية» 1.14%، وصعد قطاع الاستثمار 0.26%، مدعوماً بارتفاع «إشراق» 1.16%. وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في دبي بقيمة 37 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.33 درهم، تلاه «جي إف إتش»، بسيولة بلغت 30.5 مليون درهم، مغلقاً عند 0.805 درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً 29.2 مليون درهم، وأغلق عند 4.1 درهم.

وفي سوق أبوظبي، اجتذب «أبوظبي الأول» السيولة الأكبر بنحو 33 مليون درهم، وأغلق عند 15.2 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 21 مليون درهم، مغلقاً عند 2.19 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 18 مليون درهم، وأقفل مستقراً عند 5.25 درهم.

وسجل «تبريد» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 1.12%، مغلقاً عند 1.8 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين «أريج» بتراجع 10%، حيث أغلق عند 1.08 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بأبوظبي، «أركان» وبالحد الأعلى 14.96%، مغلقاً عند 0.48 درهم، وبالعكس، هبط «جلفار» 9.92%، وأغلق عند 1.09 درهم.

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.45 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 20.45 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و2.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و15.43 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ أكثر من مليون درهم كمحصلة شراء، منها 15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و85 ألف درهم فقط محصلة العرب. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 15 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، ومليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 35.4 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 1.4 مليون درهم محصلة بيع.

أما على صعيد الأفراد، فاتجهوا نحو التسييل في دبي، بصافي استثمار بلغ 35.4 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 1.4 مليون درهم محصلة شراء.