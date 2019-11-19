«طيران أبوظبي» و«ليوناردو» توقعان عقوداً لشراء 5 مروحيات

أعلنت شركة طيران أبوظبي «ADA»، و«ليوناردو»، خلال حفل رسمي في معرض دبي للطيران، عن توقيع عقود ل 5 مروحيات، منها 3 من طراز AW139 المتوسطة و2 من نوع AW169

متوسطتين خفيفتين.

على أن يتم استلامها في 2020، وتعتبر الطائرات من نوع AW169 هي الطلبية الأولى من قبل طيران أبوظبي، لزيادة أسطول ADA من أنواع طائرات الهليكوبتر ليوناردو التي تضم بالفعل 16 من الأسطول لنوع AW139 المتوسطة، التي تعمل في المقام الأول لدعم صناعة النفط والغاز.

يشكل التوقيع الحالي جزءاً من اتفاق مسبق بشأن 15 طائرة هليكوبتر بما في ذلك «AW139/AW169/AW18» التي أعلنت في نهاية 2015.

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علماً أن نوع «AW169» يتم استخدامه من قبل أكثر من 200 من العملاء في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وتمثل الاتفاقية الطلبية الأولى لطائرة الجيل الجديد AW169 من قبل شركة طيران أبوظبي للانضمام لأسطولها الضخم.

وعلى غرار AW139، ستستفيد الAW169 أيضاً من حلول الدعم المقدمة محلياً من أغستاوستلاند لخدمات الطيران المحدودة، المشروع المشترك بين شركة طيران أبوظبي (ADA) وشركة ليوناردو، والتي ستقدم خدمات دعم وصيانة شاملة في المنطقة بالتشغيل على حد سواء AW139 وAW169.

وقال نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي إن هذه الاتفاقية جاءت لدعم صناعة النفط والغاز داخل الدولة وخارجها، لاحتياجات النقل والإسعاف الجوي وغيرها، تماشياً مع استراتيجية الشركة لتوسيع أسطولها من طائرات الجيل الجديد، تلبية لرغبة العملاء مع تنامي الطلب المتوقع في 2020.

وقال أليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة «ليوناردو»: نشعر بفخر كبير لاتخاذ طيران أبوظبي، شريكنا الرائد الذي تربطنا به علاقة تعاون على المدى الطويل، القرار الآن بإضافة طائرة (AW169) الحديثة إلى أسطوله، الأمر الذي يعيد تأكيد ثقتهم بأن التكنولوجيا التي نقدمها كفيلة بالمساهمة إلى حد بعيد في استمرار مسيرة نجاحهم في المستقبل.