شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير يرحب بقانون إعسار الأفراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
علق عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات على قانون إعسار الأشخاص، الصادر عن مجلس الوزراء، وقال: «مع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً إقليمياً، ستتطور القوانين والتشريعات فيها؛ لدعم الرفاهية والاستقرار المالي لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال المحليين. ولا بد لي هنا أن أثني على جهود وزارة المالية؛ لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لدعم الأفراد في هذا الوقت الحساس، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. ومما لا شك فيه أن القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء؛ حيث إنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، ويساعد الجهات المقرضة المحلية في خفض كُلفة الديون المعدومة».
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