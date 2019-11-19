شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام القوائم البيضاء بالجمارك وفوائده وأهميته للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن وجود توجه داخل المصلحة بعودة العمل بنظام القائمة البيضاء داخل المنافذ الجمركية، والعمل بنظام اللجان الموحدة داخل النقاط الجمركية لتقليل وقت الإفراج الجمركى، وهو يطرح تساؤل حول تعريف القائمة البيضاء وأهميتها؟

القائمة البيضاء، هي عبارة عن قائمة تضم مجموعة من الشركات تحصل على معاملة تفضيلية عند التعامل مع المنافذ الجمركية والاستخلاص الجمركي.

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ويشترط للدخول في هذه القائمة، أن تكون الشركة ملتزمة ولم يسبق أن تحرر ضدها قضايا تهريب جمركي من قبل، وعندها يقبل منها تعهد بالضرائب والرسوم بدلا نم تقديم الضمانات المالية، وهو ما يترتب عليه التيسير على الشركات المتعاملة مع المنافذ الجمركية.

وتعرض قانون الجمارك مؤخرا لتعديل في المواد 98 و102 و103 من القانون، لتيسير الإجراءات الخاصة بنظام السماح المؤقت، فضلا عن العمل بنظام القائمة البيضاء، وتم النص في تلك التعديلات على تبادل المستندات إلكترونيًا وقانون التوقيع الالكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب "القوائم البيضاء" من أجل التخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.

ومن المنتظر أن يعمل نظام القائمة البيضاء في المعاملات الجمركية على تيسير حركة التجارة، وتسريع وتطوير العمل في المنافذ الجمركية، وبالتالي تنشيط الحركة اللوجستية في المنافذ، إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات الجمركية، وتقليص مدد الانتظار وتوفير مزيدا من الوقت والجهد لشؤون الجمارك أو الجهات الرسمية أو المستوردين.