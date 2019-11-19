شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: "ليفت سلاب" تتقدم بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1.24 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، فى بيان، عن تقدم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 6.20 جنيه إلى 1.24 جنيه ليصبح عدد الأسهم المصدرة 45.3 مليون سهم بدلا من 9.1 مليون سهم مع بقاء رأس المال المصدر كما هو عند 56.1 مليون جنيه، مضيفا أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد. Advertisements وتجزئة القيمة الاسمية للسهم تعنى أن أسهمها الحالية ذات القيمة الاسمية المعينة تقسيمها إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل دون التأثير على أى من رأس المال المصدر أو رأس المال المدفوع، ودون أن تتأثر قيمة رأس المال السوقى للشركة ومن ثم عدم تأثر ثروة مساهميها، حيث أن كل ما يحدث هو أن يزيد عدد الأسهم التى فى حوزة المساهمين نتيجة التقسيم مع ثبات القيمة السوقية الإجمالية للشركة قبل وبعد التجزئة لأسهمها مثال ذلك أن يتم تجزئة السهم ذات القيمة الاسمية البالغة 100 جنيه إلى سهمين بقيمة اسمية 50 جنيه لكل سهم أو إلى 10 أسهم بقيمة اسمية 10 جنيه لكل سهم أو إلى 100 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه لكل سهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة: "ليفت سلاب" تتقدم بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1.24 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.