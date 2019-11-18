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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية والقلق التجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الشكوك وعدم اليقين حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأكدت تقارير نقلا عن مسؤولين في الحكومة الصينية أن هناك شكوك بشأن نوايا الإدارة الأمريكية حول إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد بكين والتي أعلن الرئيس "ترامب" رفض إلغائها.
وتتعارض هذه التقاريير والمخاوف مع التصريحات الإيجابية التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون عن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين الأمر الذي يثير عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 17 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.03 دولار وأقل سعر عند 16.705 دولار.
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