شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية وسجل أعلى مستوى في ستة أشهر أمام اليورو، وذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.



وكشف "جونسون" عن أن مرشحي حزب المحاافظين الحاكم - الذي ينتم إليه - تعهدوا كتابياً بالتصويت لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه حكومته مع الاتحاد الأوروبي للخروج بصفقة عادلة في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني، وذلك، حال فوز الحزب بالأغلبية البرلمانية.

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وأظهرت استطلاعات رأي بأن حزب االمحافظين يقترب من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2956، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2983 وأقل سعر عند 1.2902.



أيضا، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.2% إلى 1.1698، وسجل أعلى مستوى عند 1.1735 وأقل سعر عند 1.1673.