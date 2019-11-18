شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلص من خسائره ويختتم التعاملات على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، حيث تلقى المعدن النفيس دعما من انخفاض الدولار والشكوك المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



هذا، وأكد المستشار الاقتصادي "لاري كودلو" لدى إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ثقته بشأن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.

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رغم ذلك، أعرب مسؤولون صينيون عن شكوكهم بشان نوايا إدارة "ترامب" في ظل رفض الرئيس الأمريكي إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1471.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1474.4 دولار وأقل سعر عند 1456.6 دولار.