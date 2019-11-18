شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة السعودية ترتفع بدعم من الأسهم المالية ومصر تهبط بفعل موجة بيع الأسهم القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الإثنين بدعم من الأسهم المالية، بينما شهدت البورصة المصرية هبوطا حادا مع تراجع معظم الأسهم القيادية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9%، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.1%، بينما ارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 1.3%.

وصعد سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 2.7%، بعد يوم من توقيع الشركة عقدا للتأمين الصحي مع السعودية للكهرباء، التي هبط سهمها 0.6%.

وارتفع سهم السعودية للصادرات الصناعية 1.8%، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة أمس الأحد على فتح فرع في بغداد.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7%، بعدما قالت الشركة في إشعار إلى البورصة إنها استكملت 35% من العمل في مشروعها لإنتاج الكلورين في مدينة الجبيل الصناعية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2%، مع تراجع 28 من الثلاثين سهما المدرجة على قائمته. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، واحدا في المئة بينما نزل سهم السويدي إليكتريك 3.6%.

ونقلت رويترز اليوم الإثنين عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية، كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل.

وأضاف آر. كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9%، مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6%.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بما يزيد على عشرة في المئة في الجلستين السابقتين، بعدما أكد المصرف يوم الأربعاء بيع 31 مليون سهم في نتويرك انترناشونال هولدنجز مقابل 160 مليون جنيه استرليني.

وهوى سهم أرابتك القابضة عشرة في المئة، مسجلا أكبر هبوط له منذ مايو، وفي يوم الجمعة، سجلت شركة البناء خسارة في الربع الثالث، مقابل ربح قبل عام.

ومن بين الأسهم العقارية الأخرى، انخفض سهم داماك العقارية 4.8% وفي الأسبوع الماضي، سجلت شركة التطوير العقاري انخفاضا بلغ 78% في ربح الربع الثالث وسط استمرار التباطؤ في قطاع العقارات بدبي.

وهبط سهم داماك 50% منذ بداية العام، مع انكماش الأرباح في ثلاثة أرباع متتالية، بحسب بيانات رفينيتيف.

وواصل المؤشر العام لسوق أبوظبي خسائره ليغلق منخفضا 0.3%، بعد يوم من تسجيله أكبر تراجع له منذ أغسطس، وهبط سهم شركة اتصالات 0.7%، بينما هوى سهم بنك الاستثمار 9.9% .

وفي وقت سابق هذا الشهر، سجل بنك الاستثمار خسائر متراكمة بلغت 1.86 مليار درهم في سبتمبر.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2%، مع تراجع سهمي الكهرباء والماء القطرية وإزدان القابضة 2.6 و0.8% على الترتيب.

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وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.9 % إلى 8000 نقطة.

- أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 5047 نقطة.

- دبي.. نزل المؤشر 0.9% إلى 2682 نقطة.

- قطر.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 10297 نقطة.

- مصر.. هبط المؤشر 1.2% إلى 14379 نقطة.

- البحرين.. زاد المؤشر 0.2% إلى 1502 نقطة.

- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2% إلى 4086 نقطة.

- الكويت.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 6280 نقطة.