شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18- 11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-11-2019.

إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، مستشفى النزهة الدولى.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.951 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 107.2 مليون ورقة مالية بقيمة 535.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.85%، والعرب على 6.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.79%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.9 جنيه، 2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 17121 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5350 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1424 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 47.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%

- المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بسعر إغلاق 5.650 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.82%

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- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 8.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.67%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.40%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.29%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 11.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.596 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود إغلاق 1.405 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%