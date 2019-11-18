بورصة وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية بعد تقرير قوض أجواء التفاؤل بشأن التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح اليوم الاثنين لكنها سرعان ما تراجعت عقب تقرير أذكى مخاوف من تعثر اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 28004.89 نقطة، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 11.67 نقطة، أو 0.04%، إلى 27993.22 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 2.55 نقطة، أو 0.08%، إلى 3117.91 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 11.66 نقطة، أو 0.14%، إلى 8529.16 نقطة.
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