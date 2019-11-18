شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 57.40 ويستقر دونه الآن، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن استقرار السعر دون 57.00 سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 55.85 ثم 54.60 على المدى القريب.

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