شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليخترق مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، في محاولة لتحقيق بعض المكاسب اللحظية قبل العودة للانخفاض من جديد، مشيرين إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1470.00 سيدفع السعر لاختبار مناطق 1489.00، بينما الثبات دون 1470.00 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1447.00 مبدئياً.

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