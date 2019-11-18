شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً أولياً لمستوى 1.1065 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للارتفاع خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة لاختراق مستوى 1.1105 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1.0995 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

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