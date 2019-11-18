شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض رغم قرار أمريكي إيجابي حول "هواوي" الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من الإعلان عن المزيد من الخطوات الإيجابية على صعيد الملف التجاري.



وأجرى الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" اليوم اتصالات هاتفية بمسؤولين صينيين، وأكد أن المناقشات التي دارت بين الجانبين كانت إيجابية.



وأعلنت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تمديد الإعفاء الممنوح للشركات الأمريكية لمواصلة التعامل مع "هواوي" الصينية الأمر الذي يمهد االطريق نحو المزيد من الانفراجة في العلاقات التجارية.

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وكان المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد أعرب عن تفاؤله عن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.



ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف وشكوك لدى بكين بشأن مدى التزام إدارة الرئيس "ترامب" بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الواردات من الصين، وهو طلب أعلن الرئيس رفضه بالفعل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.