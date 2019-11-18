شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر خامات سلة "أوبك" لـ63.12 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" الیوم الاثنين أن سعر سلة خاماتھا الـ14 ارتفع یوم الجمعة الماضي بواقع 12 سنتا، لیستقر عند 12ر63 دولار للبرمیل مقارنة ب 63 دولار للبرمیل یوم الخميس الماضي.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " أن المعدل الشھري لسعر سلة خاماتھا لشھر اكتوبر الماضي بلغ 91ر59 دولار للبرمیل أما شھر سبتمبر الماضي فبلغ 36ر62 دولار للبرمیل الأمر الذي یشیر الى أن سعر السلة بلغ منذ بدایة العام الجاري وحتى نھایة الاسبوع الماضي 91ر61 دولار للبرمیل.

واضافت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " ، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 43ر52 دولار للبرمیل.

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وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وكان وزراء نفط من داخل وخارج (اوبك) قد اتفقوا في الثاني من شھر یولیو الماضي خلال مؤتمرھم الوزاري الاخیر على تمدید قرار خفض الانتاج لفترة اضافیة مدتھا تسعة اشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020.