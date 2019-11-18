شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الإثنين.. رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية وصلت لـ 22 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها إعلان الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغ نحو 22 مليار دولار، موزعة بين أكثر من 100 شركة، وإليكم موجز بأهم الأخبار الاقتصادية اليوم..

رئيس الوزراء: 22 مليار دولار الاستثمارات الأمريكية بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن مصر حققت إنجازات عديدة خلال آخر 5 سنوات، مما جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار، موضحا أن الاستثمار الأمريكى بلغ 22 مليار دولار العام الماضي من خلال أكثر من 100 شركة.

وزيرة التخطيط: بداية نشاط صندوق مصر السيادى بتوقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثمارى

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة.

حسام الشاعر: السياحة البريطانية ستعود لمعدلاتها شتاء 2021

كشف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، أن تعافى السياحة البريطانية فى شرم الشيخ وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية سيبدأ من موسم شتاء 2021، لافتا إلى أن العودة ستكون تدريجية خلال موسم الصيف المقبل.

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الغرف التجارية: مصر مؤهلة لتكون مركز تصنيع للشركات الفلبينية من أجل التصدير

قال حسام بحرية نائب الأمين العام لـ اتحاد الغرف التجارية، أنه نظرا لبعد المسافة بين مصر والفلبين، وارتفاع تكلفة الشحن فإن حجم التجارة البينية بين الدولتين فى عام 2018 سجل نحو 46 مليونا و700 ألف دولار منها 33 مليونا و400 ألف دولار صادرات مصرية و13 مليون دولار واردات من الفليبين.

"المصرية اللبنانية" تشارك فى إطلاق فاعليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال فى مصر

شاركت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فى إطلاق الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، الذى ينظمه المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بواشنطن بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة "مكسبى".

مصادر: ارتفاع معدلات توزيع البوتاجاز خلال فترة الشتاء لمليون و100ألف أسطوانة يوميا

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن معدلات توزيع أسطوانات البوتاجاز تصل لمليون و100ألف اسطوانة يوميا خلال فترة الشتاء وذلك بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال تلك الفترة.

وزير الاتصالات: 16% نمو قطاع الاتصالات العام المالى الماضى

أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تحقيق معدلات نمو مناسبة، حيث نسعى لزيادتها الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه وصلت نسبة نمو القطاع بالعام المالى 2018 – 2019 نحو 16%، مقارنة بـ12% للعام المالى 2017-2018.