شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو مزيد من الانخفاض متأثراً بزيادة الإنتاج الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع استمرار عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وتأثير ذلك على التوقعات بشأن الطلب العالمي، ووقع الخام تحت ضغوط من زيادة الإنتاج الروسي خلال الشهر الجاري.



وأظهرت بيانات نشرتها "رويترز" بأن الإنتاج الروسي من النفط ارتفع إلى 11.246 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر/تشرين الثاني من 11.23 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تجاوز مستهدف اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج إلى ما بين 11.17 مليون و11.18 مليون برميل يومياً.



وفي سياق منفصل، التقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محافظ الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" لمناقشة الملف التجاري مع الصين والسياسة النقدية وحالة الاقتصاد الأكبر في العالم.

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يأتي ذلك وسط تصريحات من هنا وهناك بشأن سير المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والتفاؤل حول قرب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 56.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.09 دولار وأقل سعر عند 56.6 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.6% إلى 62.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.