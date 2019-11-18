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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الكندي في ظل انتظار المزيد من الأنباء عن الملف التجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق للمزيد من الإشارات المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعلن الاحتياطي الاتحادي في بيان اليوم بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التقى بمحافظ البنك المركزي "جيروم باول" في البيت الأبيض بالإضافة إلى وزير الخزانة "ستيفن منوتشن".
وأفاد البنك المركزي بأن الاجتماع كان وديا وأنه شهد مناقشات بشأن السياسة النقدية ومعدلات النمو والتضخم والبطالة وحالة سوق العمل والبيانات الاقتصادية بوجه عام.
من ناحية أخرى، تنتظر الأسواق إشارات بشأن اتجاه المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والإعلان عن موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.
كان المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد أعرب عن تفاؤله إزاء قرب التوقيع على الاتفاق النهائي المرحلي بين واشنطن وبكين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7571، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7576 وأقل سعر عند 0.7551.
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