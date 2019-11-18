شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أرامكو.. إقبال قياسي من الأفراد على البنوك باليوم الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد عبدالله الحامد - مختص بإدارة الثروات والاستثمار في السعودية - أن حجم الإقبال من الأفراد غير مسبوق على الاكتتاب في أسهم أرامكو عملاق النفط بالمملكة.

وأضاف في لقاء مع قناة العربية أن الإقبال الكبير على اكتتاب أسهم أرامكو يترجم مقدار أهمية الشركة على المستوى المحلي والدولي، فأرامكو تعد أكبر منتج للنفط في العالم، وهي شركة رائدة في إنتاج الغاز.

وتوقع أن يشهد الطلب على الغاز في الفترات القريبة نمواً يقدر بـ 3.6% سنوياً، والشركة أيضاً بطور الاستحواذ على 70% من سابك، وهو ما يعزز مركز الشركة من ناحية البتروكيماويات.

وتابع "نحن نشهد صناعة التاريخ في اكتتاب غير مسبوق والتقييم المعلن للاكتتاب يأتي متوسط نطاق العديد من بيوت الخبرة والأبحاث العالمية ولو نظرنا لأرامكو تستحق علاوة "بريميوم" على مستوى شركات النفط العالمية.

وأوضح أن السبب في ذلك متانة مركزها المالي فالتدفقات النقدية لا مثيل لها وربحيتها صحية، مقارنة مع الشركات المماثلة حول العالم، بالإضافة لانخفاض المديونية.

وأشار إلى أن مدى قدرة الشركة على التشغيل بكفاءة عالية والاعتمادية والموثوقية لدى أرامكو قد لا تكون موجودة عند الشركات الأخرى المماثلة.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

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وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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