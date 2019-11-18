شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تتوقع احتفاظ بنوك السعودية بوضع مالي مستقر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير إلى أن البنوك السعودية ستحتفظ بوضع مالي مستقر العام المقبل، بفضل التعافي المتوقع لاقتصاد المملكة، واستقرار جودة الأصول.

وأضافت الوكالة أن الإنفاق الحكومي سيساعد في دعم نمو إقراض الشركات، الذي سيستقر عند نحو 5%، موضحة أن الرهون العقارية مازالت تقود نمو معدلات الإقراض، بحسب "العربية".

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وتوقع التقرير استمرار نمو القروض العقارية بنسبة 30% سنوياً تماشياً مع مستويات عام 2019.

وأظهرت الوكالة استقرار نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية عند 1.9% هذا العام، مقارنة بوصول نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية إلى 2.8%.

أما فيما يتعلق بربحية قطاع المصارف، فتتوقع الوكالة تراجعاً طفيفاً العام المقبل وسط بيئة مصرفية عالمية تمتاز بانخفاض معدلات الفائدة.