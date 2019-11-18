شراكات جديدة توفر وظائف لسكان منطقة مشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشـاريع السياحية طموحا في العالم، اتفاقية تعاون مع كل من بلدية وجمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، لتوفير فرص وظيفية لسكان منطقة مشروع البحر الأحمر، بما فيها مدينتا أملج والوجه، ومساعدتهم على تأمين حياة كريمة لهم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو «تجسد هذه المبادرة جزءا مهما من التزامنا نحو وجهتنا بتطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ (17) التي وضعتها الأمم المتحدة»، مضيفا «يعد توفير فرص وظيفية للمواطنين السعوديين أحد أبرز أولوياتنا. سنوفر فرصا تتيح تطوير مهارات جديدة لذوي الدخل المحدود في المنطقة المحيطة بوجهتنا، بما يساعدهم على بناء مستقبل آمن ومستدام في مشروع البحر الأحمر».
وقال كبير إداريي شركة البحر الأحمر، المهندس أحمد درويش، إن المبادرة ستوفر فرصة لدعم المجتمع المحلي وتوفير فرص للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم، وزيادة دخلهم المادي الذي يمكنهم من دعم أسرهم ويحقق تطلعاتهم الوظيفية في القطاع.
ما توفره المبادرة
- تدريب عملي وعلمي في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج
- تدريب عالي الجودة ضمن حرم جامعة تبوك في أملج منهج تدريبي لموظفي البستنة ( 6 أسابيع)
- تدريب المشرفين ( 9 أسابيع)
- تعليم مبادئ المحادثة باللغة الإنجليزية
- تعليم المصطلحات الخاصة بالبستنة وزراعة الشتلات
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