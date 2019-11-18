معرض مكة لتأثيث الفنادق يجذب 30 شركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دشن رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أمس معرض مكة الأول لتأثيث الفنادق» بمقر الغرفة الرئيس، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد كعكي، أن المعرض الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويستهدف السوق المحلي في نسخته الأولى، جذب أكثر من 30 شركة محلية، وضم عددا من صناع القرار بمجال الضيافة من جميع أنحاء المملكة، من رؤساء تنفيذيين، ومصممي ديكور، ومديري مطاعم وغيرهم.

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وقال: إن المعرض يجمع قطاعات الضيافة في قلب المشاريع الفندقية التي يتم إنشاؤها حاليا، سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين، أو المهتمين بالشأن العقاري والفندقي، من أجل إبرام العديد من الصفقات التجارية التي ستعود بالنفع على كل الأطراف، وسيكون المكان المناسب لعدد من الموردين الذين يقدمون علامات تجارية وطنية عالية الجودة تثري قطاع الضيافة، وتسهم في تعزيز قدرة المنتج السعودي، مبينا أن المعرض يستهدف أكثر من 5 آلاف زائر متخصص في أيامه الثلاثة، ويوجه إلى 5 فئات رئيسة تضم موردي مواد البناء في الفنادق، ومطوري العقارات الفندقية، والمهندسين والمصممين، والمستثمرين في قطاع الإنشاءات، والمقاولين.

وأشار كعكي إلى أن المعرض يركز على معدات ومستلزمات التركيب والاكسسوارات الخاصة بالفنادق، واللافتات والمصاعد، وخدمات تأجير وصف السيارات، ومرافق المؤتمرات، وخدمات التوظيف والمناسبات الاجتماعية، وخدمات التصوير الفوتوجرافي والفيديو، كما يقدم حلولا لبناء وتطوير وتجهيز المرافق الرياضية متعددة الأغراض والمنتجعات وغيرها من الممتلكات الترفيهية، وحلولا لتصميم معدات تطوير وبناء حمامات السباحة والمنتجعات الصحية، ويهتم بموردي منتجات وأدوات السباحة.

وذكر أن النسخة الأولى ستركز بشكل كبير على كل ما يخص تأثيث الفنادق الجديدة من ديكورات وإضاءة وتصميم، وأثاث و وحلولا مستدامة وغيرها.

القطاع الفندقي بالعاصمة المقدسة: