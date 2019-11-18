التقنيات المتقدمة تحصل على ترخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة على ترخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك ضمن أول مجموعة من التراخيص الصناعية للشركات في المملكة.

وثمن رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالرحمن الزامل، جهود الهيئة في دعم القطاع الخاص للاستثمار في المجال العسكري، مؤكدا أن هذه التراخيص تعد خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في توطين المنظومة الدفاعية للمملكة وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 في توطين الإنفاق العسكري بنسبة 50%، وتعزيز العمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال رئيس الشركة أيمن الحازمي «نطمح لأن نكون شريكا استراتيجيا لحكومتنا في دعم توطين الصناعات العسكرية، ونتطلع قدما لمستقبل نرى فيه المملكة بين مصافي الدول المنتجة والمصدرة لهذه الصناعات».