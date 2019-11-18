شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يعلن دعمه لإنشاء أول بورصة سلعية بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعه الشهرى بالغرفة التجارية بالبحيرة، وذلك لدعم مشروع أول بورصة سلعية فى مصر. وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر، والذى تقيمه الغرفة التجارية على مساحة 57 فدان بتكلفة أكثر من مليار جنيه. أعرب رؤساء الغرف التجارية عن تأييدهم للمشروع القومى ومساندتهم لغرفة البحيرة، لإنهاء المشروع خلال الفترة القادمة. من جانبه، أكد فتحى مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من 75% من الأعمال الإنشائية للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مضيفا أن مشروع البورصة الزراعية السلعية سيعمل على زيادة الصادرات عبر الارتقاء بجودة المنتجات المصرية ومواجهة غلاء الأسعار، ومواجهة الاستغلال بكافة صوره وأشكاله. وفى نهاية الاجتماع، أعلن رؤساء الغرف التجارية عن زياراتهم ومجالس إداراتهم للمشروع بمركز بدر، خلال الأيام القادمة، للوقوف على ما تم تنفيذه على أرض الواقع. Advertisements







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