شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب أوبك من واردات النفط الهندية فى أكتوبر عند أدنى مستوياته من 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات لتتبع الناقلات أن نصيب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من واردات النفط الهندية تراجع إلى 73% فى أكتوبر، وهى أدنى حصة شهرية منذ 2011 على الأقل، بينما تستورد مصافى التكرير وقودا من الولايات المتحدة وموردين آخرين.

وتنوع الهند، التى تستورد فى العادة نحو 80 % من حاجاتها من أعضاء أوبك، مصادر نفطها مع تحديث المصافى المحلية محطات لمعالجة خامات أرخص.

وأظهرت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستوردى النفط فى العالم، استوردت 4.56 مليون برميل يوميا من النفط فى أكتوبر، وهو ما يقل 3.3 % تقريبا عن الشهر نفسه من العام الماضى، ومن تلك الكميات اشترت الهند 3.43 مليون برميل من أوبك.

وبلغت حصة أوبك من واردات النفط الهندية فى سبتمبر نحو 81% وإن كانت الأحجام الإجمالية أقل، مع خفض الدولة الواقعة فى جنوب آسيا الواردات إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات بسبب الصيانة فى بعض المصافي.

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وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطى انخفض إلى أدنى مستوى فى ثمانى سنوات فى سبتمبر بعد أن أفضت هجمات على منشأتى نفط سعوديتين إلى تخفيضات فى الإنتاج. وانتعش إنتاج المملكة منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات أن الهند استوردت كمية قياسية من النفط الأمريكى بلغت 336 ألف برميل يوميا فى أكتوبر، تمثل 7.5% من مجمل الواردات.

وكانت الولايات المتحدة رابع أكبر مورد للهند فى ذلك الشهر.

وأوضحت بيانات حكومية يوم الخميس أن طلب الهند على الوقود تراجع فى أكتوبر 1.4% عن مستواه قبل عام، بينما هبط استهلاكها لوقود الديزل بأكبر وتيرة فى نحو ثلاث سنوات.