شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 22 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3467 طن فوسفات و2000 طن يوريا و3500 طن رمل و3200 طن ملح ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3800 طن قمح و5000 طن خردة و15515 طن ذرة و1929 طن فول صويا .‎

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كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 169 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 511 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2007 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166386 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64145 طنا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح ، في حين غادر عدد 959 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52107 من البضائع العامة منها عدد 130 سيارة نقل محملة بـ 6009 طن قمح .