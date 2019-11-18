شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال الأمريكى المصرى: مصر بدأت جنى ثمار الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جريج ليبيديف، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى ، أنه على مصر الاستمرار فى الإصلاح ، وتجني فى الوقت نفسه ثمار تراجع الإرهاب وصعود السياحة واستقرار سعر الصرف .

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى اليوم ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، وعدد من الوزراء وقيادات الغرفة الامريكية، مضيفا انه من المهم أن تحافظ مصر على ما حققته الفترة الماضية ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة والشباب وسوق العمل ، وخلق وظائف، مشيدا بما تحقق فى العلاقات بين مصر وأمريكا منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك قبل أربعين عاما ، لافتا لإهمية التعاون البناء فى مجال البترول والطاقة.