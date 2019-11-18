شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" عند أعلى مستوياته على الإطلاق..و"ناسداك" يتجه نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء "وول ستريت" في بداية تعاملات اليوم في ظل استمرار عدم وضوح الرؤية بشأن اتجاه سير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ويجري الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" الأمريكيين اتصالات مع نظرائهما الصينيين للتوصل إلى صيغة تفاهم تقود للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

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يأتي ذلك مع اقتراب المحددة من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول للتوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين، وإلا ستزيد واشنطن الرسوم الجمركية ضد وارداتها من بكين - بناء على تهديدات "ترامب".



وفي خطوة سببت قلقاً بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قرر البنك المركزي الصيني على غير المتوقع خفض معدل الفائدة على الإيداع بهدف إنعاش ودعم النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة أقل من 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 28010 نقاط، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 8518 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3114 نقطة.