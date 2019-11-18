مصادر: 15محطة متنقلة لتموين السيارات بالعاصمة الإدارية وطرح أخرى دائمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، أنه تم تشغيل عدد من محطات الوقود المتنقلة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلبية الاحتياجات الحالية خلال فترة الإنشاءات والأعمال بالعاصمة الإدارية.
وأضافت المصادر، لـ"الخليج 365" أن عدد محطات تموين السيارات المتنقلة بالعاصمة الإدارية بلغت 15محطة متنقلة، لافتا أن هناك خطة واستعدادات لطرح إنشاء محطات تموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن تلك المحطات سيتم إنشائها على الطرق الخارجية للعاصمة الإدارية الجديدة.
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