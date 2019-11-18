شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تصطحب نظيرتها البلغارية لجولة بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة السياحة اليوم زيارة سياحية للسيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية والوفد الرفيع المستوى المرافق لها من دولة بلغاريا بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك خلال الزيارة الحالية التى تقوم بها الوزيرة البلغارية على رأس هذا الوفد والتى تستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وبدأت الزيارة اليوم بجولة داخل الهرم الأكبر خوفو، كما زارت منطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول حيث حرصت الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول.

وأعقب ذلك تنظيم جولة أخرى للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها فى مجمع الأديان بمصر القديمة حيث زارت المعبد اليهودى وكنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة، كما قامت مساء أمس بزيارة المتحف المصرى بالتحرير.

وخلال هذه الجولة، أعربت السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية عن انبهارها بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، واعجابها بالأهرامات الثلاثة التى تعد من عجائب الدنيا القديمة، مقدمة الشكر للدكتورة رانيا المشاط ولفريق عمل وزارة السياحة على تنظيم هذه الزيارة الرائعة وحفاوة الاستقبال.

وأشارت نيكولينا انجلكوفا إلى أن هذه هى زيارتها الأولى لمصر، مؤكدة على أنها لن تكون الزيارة الاخيرة وأنها ستقوم بزيارة سياحية لمصر مرة أخرى للاستمتاع بآثار مصر والتعرف اكثر على حضارتها الفريدة، وزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة.

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وأشارت وزيرة السياحة البلغارية إلى أهمية اللقاءات والمناقشات المثمرة التى تمت خلال زيارتها لمصر والتى من شأنها أن تساهم فى تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة وخاصة لما تمثله هذه الصناعة الحيوية من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلدين.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد عقدت صباح أمس لقاءا موسعا مع السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية فى مايو الماضى للتعاون فى مجال السياحة.

وخلال هذا اللقاء حرص الجانب البلغارى على معرفة تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى أطلقته وزارة السياحة المصرية فى نوفمبر الماضى، كما حرصوا على معرفة تفاصيل المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية التى أعلنت عنها الوزارة فى سبتمبر الماضى.

وخلال اللقاء الموسع هنأت الوزيرة البلغارية وزارة السياحة المصرية على التطور الذى يشهده قطاع السياحة المصرى والذى انعكس على ايرادات السياحة والإشادات الدولية بالقطاع، كما أشادت بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة المصرية والقطاع الخاص.

وشارك فى حضور هذا اللقاء من الجانب المصرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالإضافة إلى 6 من كبريات شركات السياحة المصرية التى تعمل فى السوق البلغاري.

كما شارك فى الحضور من الجانب البلغارى السفير البلغارى لدى مصر، والسيدة جالينا استويانوفا عمدة بلدة كازانلاك، وعدد من نواب البرلمان البلغارى والمستشار التجارى فى السفارة البلغارية بالقاهرة، ووفد من القطاع الخاص البلغارى.