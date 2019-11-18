شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 9 دولة لديها ملياردير واحد بينهم 3 عربية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد المليارديرات في العالم 2153 خلال عام 2019، يتركز معظمهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، بينما توجد 9 دولة لديها ملياردير واحد.

وبينما بلغ عدد المليارديرات في العالم 2153 خلال عام 2019، يتركز معظمهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.

وتعد أمريكا موطناً لنحو 705 من أصحاب المليارات الأكبر عدداً تليها الصين بـ 285، وألمانيا بـ 146 مليارديراً، إلا أن بعض الدول ليس لديها سوى ملياردير واحد فقط!

وحلت الجزائر، الكويت ، وقطر، من الدول العربية، ضمن قائمة الدول التى لديها ملياردير واحد، ضمن قائمة موقع "بزنس إنسايدر".

وجاء رجل الأعمال يسعد ربراب في مقدمة القائمة ولديه 3.8 مليارات دولاروتشكل ثروته ما نسبته 2.1% من الناتج المحلي للجزائر، ثم الكويتى ، قتيبة الغانم، الذى جاء في الترتيب الخامس بثروة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار، فيما حل فيصل بن قاسم آل ثاني من قطر فى المرتبه التاسعة بثروة قدرها 1.2 مليار دولار.

في السياق عينه، قام "بزنس إنسايدر"، بالبحث عن الدول صاحبة الملياردير الواحد، مستعينة في ذلك بمجلة فوربس الأمريكية، مع مقارنة ثروة كل ملياردير بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بناءً على بيانات من البنك الدولي، وعلى سبيل المثال تساوي ثروة الملياردير الوحيد في إمارة ليختنشتاين، التي تقع في أوروبا الوسطى، ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد بأكمله، فيما أغنى رجل في إسواتيني "سوازيلاند سابقاً"تزيد ثروته بنحو 600 مليون دولار على الناتج المحلي الإجمالي لبلاده.

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وفي ما يلي قائمة بـ 9 دولة لديها ملياردير واحد :



يسعد ربراب

1 - الجزائر:- يسعد ربراب : لديه 3.8 مليارات دولار، ونسبة ثروته من الناتج المحلي للدولة 2.1%، مصدرها : القطاع الغذائي، وهو مؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر شركة جزائرية خاصة "سيفيتال" تمتلك أكبر معامل تكرير السكر في الدولة، وتمتلك الشركة أيضاً مصنعاً للصلب الإيطالي وشركة تصنيع آلات فرنسية وشركة تنقية مياه ألمانية.



إيزابل دوس سانتوس

2 - أنجولا- إيزابل دوس سانتوس، لديها 2.2 مليار دولار نسبتها من الناتج المحلي للدولة 2% ، مصدرها: الاستثمارات ، ودوس سانتوس هي الابنة الكبرى لرئيس أنجولا السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي ترك منصبه في عام 2017، واستحوذت دوس سانتوس على حصص في شركات أنجولية مثل البنوك وشركة اتصالات خلال فترة رئاسة والدها.



بيدزينا ايفانيشفيلي

3 - جورجيا- بيدزينا ايفانيشفيلي : قيمة ثروته الإجمالية : 4.9 مليارات دولار، نسبتها من الناتج المحلي للدولة: 2.30% ، مصدرها : الاستثمارات، جمع ايفانيشفيلي ثروته في روسيا من الصناعات المعدنية والمصرفية قبل أن يعود إلى جورجيا في عام 2013، وشغل منصب رئيس وزراء جورجيا لمدة 13 شهراً بين عامي 2012 و2013.

4 - إيسلاند- بورجولفور ثور بورجولفسون، لديه: 2.2 مليار دولار نسبة ثروته من الناتج المحلي للدولة: 5.8%، مصدرها: الاستثمارات، بدأ بورجولفور ثور بورجولفسون، تكوين ثروته في قطاع البيرة الروسي، وقام بالمشاركة في تأسيس مصنع الجعة "برافوا"، وإنشاء علامة البيرة التجارية "بوتشخاروف"، واستثمر في شركات اتصالات شيلية وبولندية، والعملات الإلكترونية والشركات الناشئة ومن ضمنها "زويفت" و"بيمأب" و"ديليفرو".



قتيبة الغانم

5 - الكويت- قتيبة الغانم : قيمة ثروته الإجمالية 1.4 مليار دولار نسبتها من الناتج المحلي للدولة : 0.9%، مصدرها: متنوع يترأس الغانم مجلس إدارة شركة صناعات الغانم، المؤسسة التي أنشأها والده في الثلاثينات من القرن الماضي، وتعمل الشركة في بيع سيارات جنرال موتورز وفورد في الكويت، وتمتلك أنشطة تجارية أخرى ،بما فيها سلسلة مطاعم "ويندي" في منطقة الشرق الأوسط.



كريستوفر زيلر

6 - ليختنشتاين- كريستوفر زيلر : قيمة ثروته الإجمالية 3 مليارات دولار نسبة ثروته من الناتج المحلي للدولة: %48.2 مصدر ثروته: منتجات طب الأسنان زيلر هو الرئيس التنفيذي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي لشركة "افوكلار فيفادينت أيه جي"، وتمتلك أفرعاً في 25 دولة، ودكتور أدولف شنيدر – جد زيلر - اشترى الشركة في عام 1948.

7 - نيبال- بنأود شادوري: لديه 1.7 مليار دولار نسبة ثروته من الناتج المحلي للدولة: 5.9%، مصدرها : متنوع يمتلك شادوري، حصة مؤثرة في مجموعة "سي جي" العالمية، المشهورة بإنتاج علامة النودلز الشهيرة "واي واي"، ويمتلك 30 فندقاً ويدير 55 أخرى، ويساعده في إدارة الشركة ولداه الاثنان.



ماريا فرناندا أموريم

8 - البرتغال :- ماريا فرناندا أموريم : لديها 4.9 مليارات دولار نسبة ثروتها من الناتج المحلي للدولة 2%، مصدرها : الاستثمارات والطاقة تزوجت من أمريكو أموريم وبعد وفاته في عام 2017، ورثت هي وبناتها الثلاث ثروته التي تكونت من تجارة العائلة في الفلين والاستثمارات العالمية في الطاقة والبنوك.



فيصل بن قاسم آل ثاني

9 - قطر :فيصل بن قاسم آل ثاني : لديه 1.2 مليار دولار نسبة ثروته من الناتج المحلي للدولة 0.6% ، مصدرها، متنوع، والفنادق، يعتبر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر المجموعات القطرية التي تمتلك أكثر من 20 فندقاً حول العالم، ومن ضمنها "سان ريجيس" في واشنطن وميامي و"دبليو" في لندن، وتمتلك شركته حصة الأغلبية في شركة "أعمال" التي تبيع المنتجات الطبية والدوائية وتمتلك عقارات في قطر.