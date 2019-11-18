شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال تعلن إلغاء صفقة بيع شركة تابعة متخصصة فى صناعة سوق الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن تراجع فى عملية بيع شركة شعاع كابيتال انترناشيونال ليميتيد التابعة للشركة، والمتخصصة فى أعمال صناعة سوق الأسهم، بسبب تراجع الطرف المشترى عن المضى قدماً فى عملية الشراء، فيما أكدت الشركة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة ببيع شركة شعاع للأوراق المالية فى الإمارات.

وكانت شركة شعاع كابيتال، قد أعلنت عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية بيع شركة شعاع للأوراق المالية التابعة لها فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل 98.5 مليون درهم إماراتى، وذلك بعد الحصول على موافقتها التنظيمية.

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ورجحت الشركة، فى بيان سابق لبورصة دبى، أن ينعكس إكمال الصفقة إيجاباً على نتائج الشركة المالية للربع الرابع، وستقوم الشركة باستثمار حصيلة البيع فى أنشطتها الرئيسية خلال المرحلة القادمة، منوهة إلى أن عملية البيع لا تشمل أعمال الوساطة فى مصر.