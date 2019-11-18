شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 22 مليار دولار الاستثمارات الأمريكية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن مصر حققت إنجازات عديدة خلال آخر 5 سنوات، مما جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار، موضحا أن الاستثمار الأمريكى بلغ 22 مليار دولار العام الماضي من خلال أكثر من 100 شركة.

وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى، والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بحضور وزراء التموين والكهرباء والبترول والتخطيط والاتصالات، ونائب وزير التجارة الأمريكى، والسفير الأمريكى الجديد بالقاهرة، جوناثان كوهين، ولفيف من الشركات وقيادات الغرفة.

وأضاف مدبولى، "إننا نؤمن أن الاقتصاد سيكون أفضل الفترة المقبلة، خاصة مع قرار البنك المركزى بخفض الفائدة أكثر من مرة، بهدف مواجهة التحديات ودفع النمو والاستثمار".

وأشار مدبولى أن الاقتصاد المصرى فى الأفضل أداء في قارة أفريقيا وهو ما تعكسه مؤشرات الاقتصاد، محققا ارتفاع النمو لنحو 5.6%.