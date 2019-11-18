شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 22 مليار دولار الاستثمارات الأمريكية بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى، والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بحضور وزراء التموين والكهرباء والبترول والتخطيط والاتصالات، ونائب وزير التجارة الأمريكى، والسفير الأمريكى الجديد بالقاهرة، جوناثان كوهين، ولفيف من الشركات وقيادات الغرفة.
وأضاف مدبولى، "إننا نؤمن أن الاقتصاد سيكون أفضل الفترة المقبلة، خاصة مع قرار البنك المركزى بخفض الفائدة أكثر من مرة، بهدف مواجهة التحديات ودفع النمو والاستثمار".
وأشار مدبولى أن الاقتصاد المصرى فى الأفضل أداء في قارة أفريقيا وهو ما تعكسه مؤشرات الاقتصاد، محققا ارتفاع النمو لنحو 5.6%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد تحسنت بشكل كبير فالتضخم فى تراجع مستمر والبطالة تنخفض بشكل كبير، كما أن الاحتياطي حقق معدلات غير مسبوقة .
وأضاف مدبولى، أن مصر على الطريق لتحقيق فائض أولى هذا العام، بحانب ما تقوم به من إصلاحات ودعم وتمويل للعديد من القطاعات المختلفة وعلى رأسها الصحة، وبرنامج تكافل وكرامة فالصحة تم انفاق نحو 29 مليار جنيه عليها بحانب 18.7 مليار جنيه لتكافل وكرامة .
وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر لديها واحد من أهم مشروعات الطاقة المتجددة فى العالم وهو مشروع بنبان فى أسوان يتكلف نحو 2 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيولد نحو 1600 ميجا.
ونوه مدبولى إلى "إننا نسعى لجذب الاستثمارات فى العديد من المجالات فى الطاقة المتجددة وغيرها".
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