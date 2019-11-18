شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: تسليم 5 مكابس لتقطيع الجلود مصنعة محليا لمركز الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز تحديث الصناعة، إنه في إطار البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وتفعيلاً لدور المركز في إحلال الواردات وتقليل الاستيراد وقع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى) اللواء المهندس مختار عطا خيري، مع رئيس مجلس إدارة شركة مركز صناعات الجلود المتطورة الأستاذ يحيى زلط، عقد شراء مكابس لتقطيع الجلود مصنعة محليا باستخدام أساليب الهندسة العكسية.

وبرعاية مركز تحديث الصناعة تم تسليم وبدء تشغيل أول 5 مكابس حيث بدأ بالفعل طلاب المدرسة الثانوية الفنية في مركز صناعة الجلود بالتدريب العملى عليهم بدءاً من العام الدراسى الحالى.

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ويستخدم مكبس القطع في عدة تطبيقات مثل قطع الجلود واللدائن والمطاط بقوة قطع مناسبة، كما يتميز بسهولة التشغيل وبه نظام للتحكم الكهربي المرن مع الضبط الدقيق.

كما يتميز المكبس أيضا بتوافر جميع قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وسهولة إجراء الصيانة وكشف الأعطال من خلال مصنع (999 الحربي)، إلى جانب سهولة التحكم بذراع الضغط ونظام أمان للموتور عند زيادة التحميل.