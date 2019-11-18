شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 16% نمو قطاع الاتصالات العام المالى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تحقيق معدلات نمو مناسبة، حيث نسعى لزيادتها الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه وصلت نسبة نمو القطاع بالعام المالى 2018 – 2019 نحو 16%، مقارنة بـ12% للعام المالى 2017-2018.

كما ارتفعت نسبة المساهمة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 4% مقابل 3.2%، بما يعادل 3.6 مليار دولار، كما ارتفع معدل التوظيف فى القطاع فى اطار توسيع قاعدة التدريب .

وأشار إلى أنه بخصوص التكنولوجيا الناشئة تتبنى الوزارة حاليا إنشاء مجموعة جديدة من المشروعات بالتعاون مع شركات فى البلدان المتقدمة مثل الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا، حيث ندعم الشركات الناشئة لدورها فى توفير فرص عمل للشباب.

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وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى، الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك .

وأضاف طلعت، خلال استعراضه استراتيجية الوزارة، أن الوزارة تنسق مع الشركات لإنجاز المشروعات .

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا مع شركة ألمانية على الكشف المبكر عن بعض الأمراض، بجانب التعاون مع شركة يابانية لاختبار المبيدات وغيرها من المساهمة فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.