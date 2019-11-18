شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع قليلاً في انتظار وضوح الرؤية حول المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم بعد وجود إشارات مقلقة أثارت عدم اليقين حيال المستجدات المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتنتظر الأسواق بعض الإشارات الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية التي طال أمدها وأضرت بأكبر اقتصادين في العالم وأسواق المال أيضاً.



وكان المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد صرح بأنه متفاؤل حول سير المفاوضات وأنه يتوقع قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

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من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الصيني على غير المتوقع خفض معدل الفائدة الرئيسية لإنعاش ودعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن الصين تشكل تقريبا نصف الاستهلاك العالمي للنحاس المقدر بـ24 مليون طن سهذا العام، فيما ارتفع إنتاج بكين من النحاس المكرر في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 17.9% على أساس سنوي إلى 868 ألف طن، وهو المستوى الشهر الأعلى على الإطلاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 264.4 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 266.1 دولار وأقل سعر عند 263.4 دولار.