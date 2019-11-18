شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبيان" يحصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك بوبيان عن حصوله، اليوم الإثنين، على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة "الكويت"، بحصوله أيضاً على موافقة المركزي على طرح الإصدار الأول منه بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وأشار البنك إلى أن الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي على وضع السيولة وتنويع مصادر التمويل طويلة الأجل مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي.

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يُذكر أن بوبيان حصل، في 4 نوفمبر الجاري، على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على برنامج لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن البنك عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي (المبدئية) على برنامج لإصدار الصكوك المُشار إليها.

وكانت أرباح بنك بوبيان قد ارتفعت 12.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 16.36 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2% مُسجلة 45.23 مليون دينار كويتي.