شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الكويتية البحرينية للصيرفة" ترتفع 234.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 234.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 114.2 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 34.1 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة التشغيلية إلى 345.2 ألف دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 256.1 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة عدد التحويلات حلال العام الحالي ومد ساعات العمل بفروع الشركة مما انعكس على ارتفاع إيرادات الشركة.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 620.1 ألف دينار بالربع الثالث، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 529.5 ألف دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذانه، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 240 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 64.9 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 270%.