شكرا لقرائتكم خبر عن "بي سي آي" توقع عقد مشروع إنتاج الكلورين بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف طن سنوياً بالجبيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" عن تدشين وبدء أعمال مشروع إنتاج الكلورين ومشتقاته في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف طن سنوياً، بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول" الماضي، إلى حدوث تغيير فى تكاليف تنفيذ المشروع من 520 مليون ريال الى 685 مليون ريال.

وتعود أسباب الزيادة في التكاليف الى إضافة بعض المنشئات اللازمة للمشروع وارتفاع تكلفة الإنشاءات الخاصة بالمشروع نتيجة ارتفاع تكلفة المقاولين.

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وتتوقع الشركة الانتهاء من إنشاء المشروع بنهاية مارس 2021، علماً بأن أسباب التأحير عن التاريخ المُعلن سابقاً هي الرغبة في الإنتهاء من التصاميم الهندسية قبل البدأ في العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة المبيعات كما يعود الارتفاع فى صافي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الحالي الى إنخفاض المصرفات العمومية والادارية.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.8%.