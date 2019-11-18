شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة" تسترد كامل الصكوك المصدرة البالغ قيمتها 1 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن استرداد كامل الصكوك المصدرة البالغ قيمتها 1 مليار ريال سعودي، بتاريخ 17 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، أنعدد الصكوك يبلغ 1000 صك بقيمة إسمية للصك تبلغ مليون ريال.

وأشارت المتقدمة إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الرابع للعام الحالي 2019.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 202.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41% و15.6% على التوالي وانخفاض الاستهلاك للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 24.3% وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.8%، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 11.9% وارتفاع تكاليف المصروفات الإدارية والعامة بنسبة 47.7% .

وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 567 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 553 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.