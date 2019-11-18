شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان وسط توقعات إيجابية – تحليل – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) للجلسة الثانية على التوالي ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر عند سعر 48.99 دولار ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 48.65 ، ليستهدف مستوى المقاومة 51.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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