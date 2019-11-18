شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يختبر خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد FORD MOTOR CO (F) في آخر جلساته ، ليختبر السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته أيضاً لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يقوي من تلك المنطقة كمقاومة تواجه المزيد من الارتفاع للسهم ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.82% بما يعادل 0.16 نقطة ليستقر السهم عند سعر 8.95 دولار .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 9.00 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 8.70 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه