علي بابا يعزز من مكاسبه – تحليل – 18-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) للجلسة الثالثة على التوالي ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.47% بما يعادل 2.69 نقطة ليستقر السهم عند سعر 185.49 ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 179.95 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 195.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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