شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يحقق مستويات قياسية جديدة – تحليل – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) صعوداً في آخر جلساته ، ليسجل السهم مستويات قياسية جديدة ، ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 1.79% بما يعادل 23.41 نقطة ليستقر عند سعر 1334.87 دولار ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1288.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1361.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد