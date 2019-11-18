شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر: السياحة البريطانية ستعود لمعدلاتها شتاء 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، أن تعافى السياحة البريطانية فى شرم الشيخ وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية سيبدأ من موسم شتاء 2021، لافتا إلى أن العودة ستكون تدريجية خلال موسم الصيف المقبل.

وعن شركة "توماس كوك" العالمية التى كان يمثلها فى مصر قال الشاعر إن مديونيتها للفنادق المصرية تجاوزت الـ14 مليون يورو، منها 7 ملايين تخص شركته وحدها، وقال:" حصر المديونيات لازال مستمر من قبل غرفة الفنادق"، وتوقع أن عودة شركة إيزي جيت للعمل فى مصر والتى تركز على السوق الانجليزى، ستكون بداية لدخول شركات أخرى من أوروبا.

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وكشف الشاعر عن وجود إجراءات تتخذها الغرفة حاليا لمواجهة سياسة حرق الأسعار التى تنتهجها بعض الشركات، لافتا إلى العقوبات ستصل إلى حد وقف النشاط، لافتا إلى أن هناك لجنة في الغرفة برئاسة كريم محسن عضو مجلس إدارة الغرفة تتولى عملية متابعة السوق.