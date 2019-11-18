شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان يرتفع 77 سنتًا ليسجل 63.79 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 63.79 دولار .

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 77 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 02ر63 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر المقبل بلغ 60 دولارًا أمريكيًا و26 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار دولارًا واحدًا و56 سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري.

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يذكر أن أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفعت مواصلة مكاسب الأسبوع السابق، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من الأدلة على اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلين المخاوف حيال زيادة مطردة فى إمدادات النفط.