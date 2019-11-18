شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 107.2 مليون ورقة مالية بقيمة 535.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.85%، والعرب على 6.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.79%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.9 جنيه، 2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 17121 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5350 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1424 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.