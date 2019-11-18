شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: دور مصر كمركز إقليمى للطاقة أهم أركان الرؤية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة نجحت في انجاز مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات ورفع كفاءة البنية التحتية، لنقل البترول والغاز وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز للمنازل، إضافة إلى إطلاق تنفيذ برامج تأهيل الكوادر الشابة وعناصر الإدارة الوسطى للقيادة وتعزيز كفاءة عملية اتخاذ القرار وربط المعلومات من خلال بدء برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP ) بالكيانات الرئيسية للقطاع والشركات التابعة لها .

وجاء ذلك فى كلمة الوزير أمام جلسة "البترول والغاز المصرى، والتى حملت عنوان، نجاحات هائلة وفرص مزدهرة" ضمن فعاليات منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى الذي نظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال الأمريكى، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والاصلاح الاداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الأمريكي إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكى للأسواق العالمية والسفير الأمريكى الجديد جوناثان كوهين .

وأكد طارق الملا أن دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يمثل أحد أهم أركان الرؤية المستقبلية لوزارة البترول، ولاسيما فى إطار مكانة مصر كدولة محورية تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط وتتميز بصناعة عريقة راسخة للبترول والغاز تتواجد بقوة على الخريطة العالمية وبنية اساسية قوية ومتميزة في هذا المجال.

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وأضاف الملا، أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة وقوية لتحقيق مشروع مصر القومى كمركز اقليمى لتجارة الغاز والبترول في مقدمتها إطلاق مبادرة إنشاء " منتدى غاز شرق المتوسط " (EMGF) كمنظمة اقليمية تضم منتجى ومستهلكي الغاز ودول المرور لتنسيق الحوار البناء، وتبنى رؤى ومبادرات مشتركة واستغلال البنية الاساسية المشتركة للإسراع بعمليات تنمية حقول الغاز فى شرق المتوسط لكى يصبح هذا المنتدى المحرك الرئيسى لاستغلال إمكانات وموارد الغاز بالمنطقة ودعم أمن الطاقة خاصة وان المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستثمار موارد الطاقة في تحقيق التكامل الاقتصادى بالمنطقة الذى يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تحقيق الرفاهية للدول والشعوب ونشر السلام بالمنطقة لافتا الى ان المنتدى عقد اجتماعين وزاريين بالقاهرة خلال هذا العام ويلقى دعما دوليا كبيرا .

كما أكد الملا أن مصر تتطلع لمواصلة البناء على ماتحقق من تطورات إيجابية على صعيد العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة لتعميق الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن البلدين يجمعهما مستقبل مشترك و فرص كبيرة للتعاون في اطار مايتمتع به الاقتصاد المصرى من نمو وتنوع مستمر والتزام الشركات الأمريكية بالاستثمار في مصر في قطاعات رئيسية كشريك رئيسى في تحقيق النجاح والازدهار للاقتصاد المصرى.