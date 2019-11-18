فيديو.. الغرف التجارية: مصر مؤهلة لتكون مركز تصنيع للشركات الفلبينية من أجل التصدير

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وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، علي هامش اجتماعات منتدى الأعمال المصري الفلبيني، أن الشركات الفلبينية يمكن أن تتخذ مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير، خاصة وأن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية تجعلها منفتحة على أكثر من 2 مليار مستهلك.
ويشار إلي أن حجم الاستثمارات الفلبينية فى مصر بلغ نحو 6 ملايين دولار و50 ألف دولار فى عام 2018.
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