شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الغرف التجارية: مصر مؤهلة لتكون مركز تصنيع للشركات الفلبينية من أجل التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام بحرية نائب الأمين العام لـ اتحاد الغرف التجارية، أنه نظرا لبعد المسافة بين مصر والفلبين، وارتفاع تكلفة الشحن فإن حجم التجارة البينية بين الدولتين فى عام 2018 سجل نحو 46 مليونا و700 ألف دولار منها 33 مليونا و400 ألف دولار صادرات مصرية و13 مليون دولار واردات من الفليبين.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، علي هامش اجتماعات منتدى الأعمال المصري الفلبيني، أن الشركات الفلبينية يمكن أن تتخذ مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير، خاصة وأن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية تجعلها منفتحة على أكثر من 2 مليار مستهلك.

ويشار إلي أن حجم الاستثمارات الفلبينية فى مصر بلغ نحو 6 ملايين دولار و50 ألف دولار فى عام 2018.

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